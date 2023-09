Acesso à Linha Vermelha pela rua Bernardo Horta com interdição a partir de segunda (2)

Na próxima segunda-feira (2), o acesso da Linha Vermelha pela rua Bernardo Horta será temporariamente bloqueado. A medida é necessária para viabilizar a remoção de um tanque de combustível de um posto de gasolina localizado nas imediações.

Com isso, o fluxo de veículos será desviado para a rua Coronel Francisco Braga, paralela à Linha Vermelha, que terá sua passagem de veículos liberada após a realização de obras de macrodrenagem e requalificação urbanísticas.

Em relação ao transporte público, o ponto de ônibus localizado em frente ao Museu Ferroviário “Domingos Lage”, será provisoriamente transferido para o final da rua Coronel Francisco Braga, em espaço que já abrigou uma parada de ônibus no passado.

“É uma intervenção necessária para o prosseguimento das obras de macrodrenagem no local. Obras dessa magnitude geram transtornos inevitáveis ao trânsito. Por isso, pedimos compreensão e cautela aos condutores ao trafegarem pela região”, destaca Ruy Guedes, secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.