Acidente entre carro, moto e cavalo deixa um ferido em Dores do Rio Preto

Uma mulher ficou ferida após um carro bater na traseira da motocicleta que ela pilotava, neste sábado (2), em Dores do Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de trânsito na zona rural da cidade.

No local, um homem relatou que a condutora da motocicleta puxava uma égua pelo cabresto no acostamento, quando um carro bateu atrás da moto dela, mas testemunhas apontam uma outra versão e afirmam que a condutora da moto colidiu com o animal na pista.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de Pronto Atendimento (PA) de Guaçuí.

Os militares destacam que não foi possível realizar o teste do etilômetro, devido ao estado de saúde da vítima. Não há informações sobre o quadro médico atual.

O motorista do carro informou que seguia sentido Guaçuí x Dores do Rio Preto, quando se deparou com um acidente na estrada, porém não conseguiu desviar da moto, que estava no meio da pista, e colidiu com veículo.

Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Segundo a polícia, não foi constatada nenhuma irregularidade na documentação dos veículos e dos condutores.