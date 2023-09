Adolescente fica ferido após ser atropelado na ES 060 em Anchieta

Um menino de 13 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite da última quarta-feira (13), na ES 060, em Iriri, litoral Sul de Anchieta.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de um atropelamento que envolveu uma bicicleta e dois veículos de passeio, modelos Volkswagen Gol e Fiat Strada. Os veículos seguiam em direções opostas, quando o adolescente, que estava em uma bicicleta, atravessou repentinamente a via, sendo atingido pelo Gol.

Ao tentar desviar da bicicleta, o condutor do carro acabou invadindo a contramão e atingiu também o Strada. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro, e ambos deram negativo para o consumo de álcool.

O adolescente e o motorista da Fiat Strada foram socorridos pelo Samu e levados para o Pronto Atendimento de Anchieta.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.