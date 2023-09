Agência da Caixa na Praça Jerônimo Monteiro prorroga data de mudança

Desde o último mês de agosto os clientes da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, foram pegos de surpresa com uma informação sobre a mudança de endereço.

Um aviso instalado na entrada da Agência 171, no centro da cidade, dizia que a unidade passaria a funcionar em novo endereço, no Edifício Stone Office Center, bairro Paraíso (ao lado do Shopping Sul), a partir desta segunda-feira, dia 25 de setembro.

Porém, hoje a unidade bancária está funcionando normalmente no endereço atual. Outro aviso fixado na entrada do banco informa uma nova data para a mudança. De acordo com o comunicado, a mudança da agência deverá acontecer no início do mês de outubro. A partir do dia 02, os atendimentos já deverão ser realizados no Stone Office Center.