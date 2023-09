Alerta! Mudança de tempo no Sul do ES pode causar problemas à população

De acordo com o Incaper, a previsão do tempo para este domingo (3) é de tempo aberto com poucas nuvens no Sul do Espírito Santo.

Em alguns trechos da região, os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%. O vento sopra com moderada intensidade pelo trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

A temperatura varia entre mínima de 19 °C e máxima de 33 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima de 17 °C e máxima de 29 °C, nas áreas altas.

Problemas respiratórios

Quando a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, o quadro é considerado preocupante, pois o nível ideal é de 60 a 80%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nesse contexto, a população precisa tomar cuidados especiais para evitar complicações respiratórias. Entre as recomendações estão umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, colocar toalhas molhadas e recipientes com água, evitar exercícios físicos ao ar livre, entre 11h e 17h, permanecer em locais protegidos do sol e aumentar o consumo de água e líquidos.