Assalto em loja de celulares termina em perseguição policial no ES

Na manhã do último sábado (16), um assalto a uma loja de celulares, terminou em perseguição policial e na detenção de dois homens e uma mulher em São Gabriel da Palha.

Segunda a Polícia Militar (PM), logo pela manhã foram informado que havia acontecido um roubo a uma loja em São Gabriel da Palha por suspeitos armados. Eles estavam em um Fiat Palio.

De acordo com a PM, uma viatura se deslocou até o bairro São Cristóvão, na chegada da cidade de Nova Venécia, para tentar localizar o veículo. O carro foi avistado e mais equipes foram acionadas. O motorista não atendeu a ordem de parar.

A PM informou que o veículo chegou a bateu no canteiro central, estourando os pneus, subiu em calçadas. Na tentativa de fugir a pé, o motorista, de 24 anos, desembarcou do carro, mas acabou detido junto com outro rapaz de 21 anos e a mulher, de 40 anos.

Na revista ao veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 já municiado, uma quantia em dinheiro e vários aparelhos celulares.

O carro foi removido para o pátio credenciado do Detran e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Nova Venécia.