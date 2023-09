Atenção! Bairro de Cachoeiro terá rua interditada entre quarta (6) e sexta (8)

Nesta quarta-feira (6), a rua Octávio Rocha, localizada no bairro Arthur Costa e Silva, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá o serviço de reparo em sua rede de drenagem.

Para viabilizar o andamento dos trabalhos, a rua será totalmente interditada, com previsão de liberação já nesta sexta-feira (8).

Entretanto, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), que supervisionará o serviço, ressalta que o prazo pode sofrer alterações a depender das condições do clima no município, uma vez que a chuva pode dificultar o andamento das intervenções.

“Trata-se de uma intervenção necessária para a manutenção do bom funcionamento da rede de macrodrenagem da via, responsável por evitar pontos de alagamento em períodos de chuva”, destaca a secretária Lorena Silveira.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.