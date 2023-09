Audiência pública debate primeira infância em Presidente Kennedy

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy e a Comissão de Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) promovem, nesta segunda-feira (25), Audiência Pública sobre o PMPI. O evento acontece, a partir das 17h, na quadra da Praça Manoel Fricks, no Centro.

O encontro tem o objetivo de apresentar o Plano Municipal pela Primeira Infância, dialogar sobre os temas e prioridades, além de esclarecer dúvidas dos interessados sobre o processo de sua elaboração.

Na ocasião, será apresentada a metodologia utilizada para elaboração do PMPI e as principais ações propostas em temas como educação, cultura, meio ambiente, saúde, o brincar e a proteção da criança entre outros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.