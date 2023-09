Banda Alldeia lança videoclipe “O Mergulho” que aborda a saúde mental

A banda Alldeia, do Caparaó, no Sul do Espírito Santo, aproveita a temática da Campanha Setembro Amarelo e lança o videoclipe da música “O Mergulho”.

O lançamento oficial foi no último dia 15 e a banda realiza uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (22) para reforçar a divulgação do sinlge. A live também contará com participações de profissionais da área de saúde mental que vão discutir o tema e esclarecer as dúvidas dos fãs da banda.

O vocalista do grupo, Thiago Soares, conta que a composição “O Mergulho” aborda o período de conflitos, angústias e desafios de sua própria vida, após uma sucessão de eventos tristes, como a perda de sua mãe para um câncer e o término de um relacionamento de quase três anos.

O artista relembra que, com responsabilidades de cuidar da casa, viu sua saúde mental fragilizada. Ele encontrou na arte e na música as forças para restabelecer o ânimo e não sucumbir ao peso emocional das circunstâncias.

Pensando em dividir sua experiência, o músico decidiu retomar a ideia da composição e fazer o lançamento em conjunto com a Campanha Setembro Amarelo.

“O videoclipe foi gravado em 2019 e ficou na incubadora durante quase 4 anos, por se tratar de uma canção que gera um turbilhão de sentimentos que precisavam ser superados e até mesmo por conta da pandemia, que ao mesmo tempo que fez adiar o lançamento da música que já estava gravada, possibilitou a gravação do videoclipe roteirizado e gravado de forma independente”, explicou o músico.

Linguagem audiovisual

O vocalista Thiago Soares explica que quase 70% do videoclipe tem a perspectiva visual do personagem, em primeira pessoa.

“O vídeo transporta o espectador para um cenário de jogo de ação, com cenas sombrias onde o personagem precisa vencer fases e desafios para recarregar seus pontos de vida no game”, antecipou.

As cenas foram capturadas em Pedra Roxa, na Serra do Caparaó, às margens do Rio Norte, em Alegre, na antiga arena de Paintball Adrenalina e numa plantação de eucaliptos em Guaçuí. O clipe também contém cenas gravadas no cemitério de São José do Calçado.

O videoclipe é uma produção da Zero28 Produtora, do vocalista Thiago Soares e do diretor do videoclipe, Lucas Almeida. O roteiro é assinado por Thiago Soares e conta com elenco de atores do Grupo guaçuiense Gota, Pó e Poeira, Daniele Lino, Matheus Soares e Kaio Serafim. Os técnicos e músicos da banda, Áureo Santo e Delion Tobias e Ricardo Vieira completaram o time.

O lançamento de “O Mergulho” da banda Alldeia é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Assista o clipe!

Lançamento do single e videoclipe “O Mergulho” banda Aldeia

Live no Instagram da Banda: Sexta-feira (22) às 19h.

Link para acessar as redes sociais da Banda Alldeia: https://linktr.ee/Bandaalldeia