Brasil treina em Lima e Fernando Diniz deve manter a mesma escalação

Fernando Diniz realizou neste domingo (10) o primeiro treino com a seleção brasileira em Lima, no Peru. Na terça-feira (12), às 23 horas, o Brasil enfrenta os donos da casa no Estádio Nacional pela 2ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O elenco vem de vitória contra a Bolívia por 5 a 1 na estreia.

Com a goleada em Belém na sexta-feira (08) e a boa apresentação no estádio Mangueirão, Fernando Diniz deve repetir a mesma escalação contra o Peru. No treino deste domingo no Estádio Alejandro Villanueva, o treinador manteve a formação com os jogadores que venceram a Bolívia.

Principal preocupação, o zagueiro Gabriel Magalhães realizou exames de imagem e não ficou constatada nenhuma lesão. Ele foi substituído na última partida com dores musculares na coxa direita, mas não preocupa para o confronto em Lima. O Brasil tem mais um treino antes do confronto, na segunda-feira (11), desta vez no local da partida.

O provável Brasil para enfrentar o Brasil tem: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

