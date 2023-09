BRK finaliza obras e entrega nova rede de água em Cachoeiro

Uma das principais obras do plano de modernização da BRK para Cachoeiro de Itapemirim neste ano está pronta. A nova rede de distribuição de água da rodovia Gumercindo Moura Nunes (ES-164), que liga o município à Vargem Alta, foi concluída e passa a beneficiar mais de 1.600 moradores das localidades de Vargem Grande de Soturno, Santa Rosa, Monte Líbano, Cobiça e Gironda.

O gerente operacional da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, explica que as obras foram iniciadas em abril para substituir tubulações antigas, somando 1.750 metros de implantação de nova rede de água. “A substituição da rede vai garantir o abastecimento contínuo das regiões, proporcionando à população um serviço mais moderno e eficiente, com estabilidade e confiabilidade operacional”, afirma.

Ele ressalta ainda, que a modernização contemplou o trecho que vai do km 22 até o trevo Santa Rosa, onde está localizado o reservatório de água da região. “Por se tratar de uma obra com alto grau de complexidade e em uma rodovia com fluxo intenso de veículos, motos e ciclistas, trabalhamos com todo o cuidado, sinalizando o trânsito, e com a obra sendo realizada no sistema de Pare e Siga em alguns momentos”.

“Fizemos o possível para causar o menor impacto possível para as pessoas e o resultado é uma rede nova, com uma infraestrutura que reduzirá as perdas de água e também o número de manutenções corretivas. É um grande avanço para a qualidade dos serviços prestados pela concessionária ao município”, conclui Marcos Pontes.