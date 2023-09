Cachoeiro avança em ranking de cidade mais inteligente do Brasil

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim avançou no ranking de cidade mais inteligente do Brasil. De acordo com os dados divulgados pela Urban Systems, nesta segunda-feira (4), a Capital Secreta conquistou duas posições em relação ao ranking nacional Connected Smart Cities do ano de 2022.

“O ranking de cidades inteligentes, estudo realizado pela Urban Systems, desde 2015, está na sua 9ª edição e Cachoeiro começou a figurar no ranking a partir da nossa gestão em 2017. Estamos a cada ano investindo muito em tecnologia a favor do cidadão. E, por isso, evoluímos duas posições no ranking 2023, alcançamos a 35ª, entre os 656 municípios, com população acima de 50 mil habitantes. Evoluir no ranking significa evoluir as políticas públicas da cidade”, explicou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB).