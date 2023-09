Cachoeiro inaugura mais uma Unidade Básica de Saúde

Os moradores do bairro Basileia e região comemoram uma grande conquista na área da saúde. Na noite da última quarta-feira (20), a Prefeitura de Cachoeiro realizou a inauguração de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A nova unidade conta com recepção; salas de vacinação, triagem, enfermagem e curativo; consultórios médico e odontológico; farmácia; espaço para agentes comunitários de saúde (sala de digitação); e um auditório para ações educativas.

O equipamento, localizado na rua Pedro Estelita Herkenhoff, atenderá, também, os bairros Guandu, Campo Leopoldina e Centro, que, até então, eram atendidos pela UBS do bairro Recanto.

A nova unidade é o resultado de uma parceria entre a faculdade Multivix, a Associação de moradores do bairro Basileia e a Prefeitura de Cachoeiro.

“Com esta entrega, temos, agora, no município, 33 unidades básicas. Isso é o marco de uma gestão que se preocupa muito em proporcionar uma saúde mais humanizada e de qualidade para o cidadão”, salienta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“Para avançarmos rumo a uma cidade cada vez mais humana e com qualidade de vida é preciso um trabalho de muitas mãos. Com parcerias sérias, de instituições e entidades comprometidas em construir um futuro melhor para o cachoeirense, temos trabalhado e continuaremos fazendo isso”, reforça o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Homenagem

A UBS do bairro Basileia foi batizada de “Anízio Roldão Pastro”, morador que residiu na região por 76 anos. Ativo na sociedade cachoeirense, Anízio foi fundador do Recanto Futebol Clube e sócio da Sociedade Musical 26 de julho, com contribuições no esporte e na cultura do município. Além disso, o homenageado atuou, por décadas, junto ao poder público, por melhorias do bairro Basileia. Faleceu no ano passado, aos 95 anos.