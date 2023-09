Cadela dá à luz 8 filhotes que estão para adoção responsável

Tutora de uma cadela Sem Raça Definita misturada com Pitbull está a procura de novos tutores responsáveis para os filhotes.

A Mel deu à luz no último dia 4 a oito filhotes mas atualmente somente seis estão disponíveis para adoção. São três machos e três femeas, que de acordo com a Juliana Beneta, devem seguir o porte da mãe, já que não se sabe quem é o pai. “Ela foi para a rua e voltou grávida”, disse. Ele devem manter o porte médio a grande da Mel.

Quem tiver interesse em adotar um dos filhotes, pode entrar em contato com a Juliana através do telefone (28) 99901-0565.

Lembre-se

Adotar um cãozinho é um ato de amor. Ele vai nutrir um sentimento de gratidão e alegria perto de você sempre e para sempre. Mas atenção: o novo tutor deve entender que antes de pegar um cãozinho, ele deve dispor de um lar adequado e condições financeiras para cuidar dele, afinal, ter um cachorro requer responsabilidades pois trata-se de um ser vivo com necessidades físicas e emocionais.

