Campanha antirrábica vai vacinar 12 mil animais em Vila Velha neste sábado (23)

As regiões III e IV de Vila Velha são as próximas paradas das equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses, para continuidade da campanha de vacinação antirrábica animal, neste sábado (23), das 8 às 17h. A meta é vacinar cerca de 12 mil cães e gatos.

A médica veterinária Mariana Corrêa Santos, da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Vila Velha, explica que o objetivo principal da vacinação antirrábica em cães e gatos é interromper o ciclo de transmissão da doença e que, quanto maior o número de cães e gatos vacinados, menores são as chances de transmissão da raiva e risco de contaminação para os seres humanos.

A especialista informa ainda que a raiva é uma doença viral transmissível para os humanos através da mordedura, arranhadura ou secreções de mamíferos contaminados.

“A principal forma de prevenir a transmissão da raiva é a vacinação. Devem ser imunizados cães e gatos acima de três meses de idade e saudáveis que não foram vacinados contra a raiva nos últimos 11 meses”, comentou a médica veterinária.

A vacina contra a raiva para cães e gatos deve ser repetida anualmente durante toda a vida do animal.

Orientações

Para maior segurança, a orientação é que cães mais agitados sejam levados para o local da vacinação de focinheiras. Já os gatos devem ser conduzidos na caixa de transporte. Pede-se também que o tutor leve a caderneta de vacina dos animais.

A primeira etapa da campanha, realizada na última semana nas regiões I e II foi um sucesso, com mais de 14 mil animais vacinados. A próxima etapa – e última deste ciclo – será no dia 30 de setembro, em 22 bairros da região V.

Vacinação no SuperAção

Os tutores também vão poder vacinar seus pets no SuperAção, que acontece neste sábado (23), na Praça de Araçás, das 8 às 14h.

Onde vacinar

Região III

Bairros e locais dos postos de vacinação:

Paul: Praça (embaixo do viaduto) | Atalaia | Chácara do Conde | Centro Comunitário

Sagrada Família: Centro Comunitário

Argolas: Praça da UMEF Ana Bernardes

Pedra dos Búzios: Centro Comunitário

Santa Rita: Movimento Comunitário

1º de Maio: Centro Comunitário

Zumbi dos Palmares: Igreja Assembleia de Deus

Vila Garrido: Unidade de Saúde | Centro Comunitário

Vila Batista: 1ª Igreja Batista

Ilha das Flores: UMEF Antônia Malbar | Igreja Católica São Paulo da Cruz

Ilha da Conceição: UMEF Mário Casanova | Conjunto Barcelos

Aribiri: Centro Automotivo Maia | Pracinha da feira

Ataíde: Arena Ataíde | Centro Comunitário | Conj. Everton Praça

Cavaliere: Praça João das Rosas Simões

Dom João Batista: Unidade de Saúde | Garoto | Pet Agro Queiroz

Região IV

Bairros e locais dos postos de vacinação:

Alecrim: UMEI Julierme Dias da Cruz | Unidade de Vigilância de Zoonoses

Alvorada: Praça Central

Planalto: Quadra de Esportes

Cobilândia: Praça de Cobilândia

Jardim Marilândia: Unidade de Saúde | Centro Comunitário

Rio Marinho: UMEF Maria Eleonora de Azevedo Pereira

Vale Encantado: UMEF Joffre Fraga | Centro Comunitário

Santa Clara: Bar Oliveira

Rio Marinho: Praça em frente a igreja Católica

São Torquato: UMEF Jairo Mattos

Cobi de Cima: Rua Regeneração, 309

Cobi de Baixo: Bar Aquecimento

Nova América: Centro Comunitário

