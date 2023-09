Câncer de mama: HECI e GAPCCI lançam a campanha Outubro Rosa

Com o lema ‘Um toque de cuidado, um ato de amor’, terá início mais uma campanha Outubro Rosa. O movimento mundial feito uma vez por ano visa à conscientização e atenção para a prevenção do câncer de mama. Por isso, o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPPCI), juntamente com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), lança uma programação com diversas ações que reforçam a necessidade da prevenção e detecção precoce da doença.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. De acordo com o Registro Hospitalar do HECI, 1.077 novos casos de câncer de mama foram registrados nos últimos cinco anos, uma média de 215 novos casos por ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas, nódulo (caroço), pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

Detecção precoce:

A recomendação brasileira segue a orientação da Organização Mundial da Saúde e de países que adotam o rastreamento mamográfico.

Mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raios X chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja palpada qualquer alteração nas mamas.

Mulheres com risco elevado de câncer de mama devem conversar com seu médico para avaliação do risco e definição da conduta a ser adotada.

Tratamento:

Segundo o INCA, o tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra (estadiamento) e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo).

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI), referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico, atende pacientes de toda região sul capixaba, ofertando um serviço completo de oncologia, radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas. Pioneiro na região, o serviço de oncologia conta com um corpo clínico qualificado.

Programação Outubro Rosa:

Na última segunda-feira (25) aconteceu no Shopping Cachoeiro, o lançamento da camisa e colar da campanha ´´Outubro Rosa 2023´´. Você também pode adquirir e ajudar a causa ligando para (28) 99257-9401.

No próximo dia (03), a campanha contará com o “Outubro Rosa – Rosa Day”, na Praça Jerônimo Monteiro, entre 9h e 11h. No dia (11), “Oficina de Biscoitos sem glúten e sem lactose”, com Keila Vetoraci, na Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, às 9h; informações sobre a inscrição pelo (28) 3027-5198.

O “Prosa Rosa” será dia 19/10 no GAPCCI e dia 20/10 no setor de Quimioterapia do HECI, às 7h30, com a oncologista Dra. Sabina Aleixo e a mastologista Dra. Fernanda Carlinda. Encerrando a programação, dia 27/10, haverá mais uma edição do “Prosa Rosa”, na Associação de Apoio à Pessoa com Câncer de Castelo (APEC), às 9h.