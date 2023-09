Casa da Memória em Cachoeiro recebe evento de rap no sábado (16)

Com apoio da Lei Rubem Braga, a Oficina Cachoeirense de Rap realizará, neste sábado (16), um evento para marcar o fim de dois meses de aprendizado para 23 jovens dos bairros Zumbi e Gilson Carone.

Marcado para às 10h, na Casa da Memória, situada na rua 25 de Março, no Centro, o encontro, que será aberto ao público, contará com a apresentação dos alunos do projeto, grupos de dança, convidados e entusiastas da cultura hip-hop.

Na ocasião, também será realizada a Batalha de Mc’s, modalidade do hip-hop que consiste em uma disputa onde os participantes utilizam rimas improvisadas sobre os mais diversos assuntos.

Cultura Hip-hop

A cultura Hip Hop comemorou 50 anos no último mês de agosto. O estilo nasceu na década de 70, no bairro operário do Bronx, em meio à crise econômica nos Estados Unidos e logo ganhou o mundo.

Importante ferramenta de conscientização social, o hip-hop aborda questões como racismo, desigualdade, violência e injustiça. Por meio de suas letras, danças e estilo de vida, o hip-hop capacita as pessoas a compartilhar suas histórias e lutas, promovendo a compreensão, a solidariedade e o ativismo, ao mesmo tempo em que inspira novas gerações a superar adversidades e buscar a mudança positiva em suas vidas e comunidades.

Lei Rubem Braga

Importante ferramenta de fomento à cultura local, a Lei Rubem Braga patrocina artistas de diversos segmentos. Em seu mais recente edital, lançado em dezembro de 2022, foram 34 novos projetos contemplados, em um investimento de mais de R$ 600 mil.