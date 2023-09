Castelo, mansões e mais: bens que Mick Jagger não pretende deixar para filhos

Com patrimônio avaliado em 520 milhões de dólares (2,5 bilhões de reais na cotação atual), Mick Jagger, 80 anos, anunciou recentemente que não pretende deixar seus bens para seus filhos.

Além de sua fortuna, o cantor tem um extenso portfólio imobiliário. Ele possui diversas propriedades na Europa e nos Estados Unidos, com um valor estimado em centenas de milhões de dólares.

Segundo o portal britânico Daily Mail, Jagger possui um castelo no sul da França, que adquiriu por US$ 3 milhões em 1982.

Originalmente do Duque de Choiseul, ministro das Finanças de Luís XVI, foi a propriedade onde Mick passou sua quarentena em 2020.

Jagger também possui uma casa na Flórida, que comprou para a namorada, mas colocou à venda no último mês de junho.

De acordo com a imprensa britânica, ele também é dono de propriedade à beira-mar na Sicília e uma casa de férias na exclusivíssima ilha de Mustique, que ele aluga a hóspedes pelo valor de US$16.500 a US$ 30.500 por semana.

Apesar da lista de propriedades luxuosas, o líder dos Rolling Stones afirmou que seus filhos “não precisam disso” e, portanto, não pretende deixar seus bens como herança. Com três bisnetos, cinco netos e oito filhos, Mick tem inclusive um filho meio brasileiro: Lucas Jagger, de 24 anos, com a apresentadora Luciana Gimenez.

Estadao Conteudo

