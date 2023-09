Cesan moderniza Sistema de Abastecimento em São José do Calçado

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) concluiu as obras de Modernização do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Airituba, situado em São José do Calçado, no Caparaó capixaba. O investimento de aproximadamente R$ 680 mil significou a melhoria das condições de saneamento na região, promovendo uma série de avanços para a qualidade de vida e a segurança hídrica dos residentes locais. A ação integra o Programa Pró-Rural, desenvolvido pela Companhia, cujo objetivo é levar saneamento básico (água e esgotamento sanitário) a comunidades de pequeno porte, contando com 50 a 1.500 habitantes.

A reforma, que se estendeu ao longo de nove meses, consistiu na ampliação da captação de água bruta, sendo construído um poço profundo para ampliar a capacidade de captação, garantindo um suprimento estável mesmo em períodos de maior demanda; na ampliação da reservação de água tratada de 25 m³ para 55 m³, permitindo uma distribuição mais eficiente e regular para a comunidade; na reforma da Estação de Tratamento, que também foi equipada, garantindo a funcionalidade adequada e condições de trabalho para os profissionais envolvidos; e na melhoria na rede de distribuição, reduzindo perdas e aumentando a entrega de água aos consumidores.

O sistema de água de Airituba recebeu obras de recuperação e melhorias de modo a manter a distribuição de água em quantidade e qualidade, considerando os padrões de potabilidade. Água tratada é saúde e direito de todos. “Contamos com a participação da comunidade, que deve valorizar o benefício recebido, visitando e conhecendo o sistema modernizado, bem como reconhecer o trabalho realizado pelo operador, que também é morador local e ‘cuida’ da água da comunidade”, afirmou Márcia Azevedo, engenheira civil que atua no Programa Pró-Rural.

Além disso, a modernização do sistema de abastecimento de água oferece maior segurança hídrica à comunidade, especialmente durante períodos de estiagem. A capacidade expandida de captação, tratamento e armazenamento de água torna a região mais resistente às variações climáticas, garantindo um suprimento contínuo, mesmo em circunstâncias desafiadoras.

A entrega desta obra representa um compromisso sério com o bem-estar e o progresso de Airituba. Não só a comunidade agora desfruta de água potável de alta qualidade, mas também se prepara melhor para enfrentar os desafios ambientais futuros. Esta é uma conquista significativa que demonstra a importância do investimento em infraestrutura de saneamento para a melhoria da qualidade de vida e a segurança de uma comunidade.

Pró-Rural transforma comunidades

O Programa tem como pilar central a parceria entre o Governo do Estado, por meio da Cesan, o Município e a Comunidade, sendo a operação e manutenção dos sistemas feitos pela Gestão Comunitária. Ou seja, as próprias comunidades beneficiadas participam ativamente do processo. Vale destacar também que a Cesan oferta tecnologia e capacita as comunidades para operarem os sistemas.

Com um investimento que ultrapassa a marca dos R$ 33 milhões, o Pró-Rural possibilita a execução de obras e serviços de recuperação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água, atendendo às necessidades essenciais dessas áreas rurais. Ao longo do programa, mais de 12 mil pessoas foram beneficiadas em diversas regiões do Estado, proporcionando um salto significativo na qualidade de vida dessas localidades.