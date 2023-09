Cleo reforça crítica ao pai, o cantor Fábio Jr, sobre ‘relação difícil’

Cleo reforçou as críticas que fez ao pai, o cantor Fábio Jr., sobre como ele foi ausente durante a sua infância e adolescência, com um vídeo postado nos stories do seu Instagram nesta sexta-feira, 22.

“Uma coisa que eu vi que mexe muito com as pessoas é o fato das famílias não serem perfeitas. Eu falei que o meu pai Fábio, no programa da Luana Piovani, foi péssimo para minha mãe e foi ausente da minha vida. E isso é verdade. Não tem que ser um problema falar sobre isso. Essa é a minha experiência, é a minha vida. Eu não posso mentir sobre a minha vida. A minha família não é perfeita. A minha família é como a de todo mundo”, disse.

Na quinta-feira (21), a atriz e cantora participou do programa de estreia da nova temporada de Luana é de Lua, e comentou sobre como ser filha de pais separados a afetou.

“Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem, que o pai é péssimo para a mãe. Os meus pais se separaram quando eu tinha um ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente. Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele”, disse.

Ainda no vídeo postado nesta sexta-feira, 22, Cleo atualizou como está a sua relação com o pai e fez um pedido no fim da sua mensagem.

“O meu pai, ele é um cara que eu amo muito. A gente teve uma relação muito difícil por causa de todas as coisas que eu falei no programa. E a gente se resolveu. Hoje em dia temos uma relação muito amorosa, de muito respeito. Mas isso não quer dizer que eu não possa falar sobre as coisas como elas aconteceram. Então resolvam-se aí na terapia, em qualquer lugar que vocês gostem. E parem de me encher o saco”, finalizou.

Estadao Conteudo