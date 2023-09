Clube de Leitoras de Cachoeiro reúne incentivo à leitura e prestígio feminino

A leitura é algo que estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, desenvolve a criatividade e proporciona ao leitor um conhecimento amplo sobre diversos assunto. Além de ser um hobby prazeroso para desconectar a mente dos problemas cotidianos e navegar pelo mundo da imaginação.

Um grupo de mulheres de Cachoeiro se reúne todos os meses para pôr em prática esse conceito e compartilhar umas com a outra a perspectiva sobre o livro lido.

E uma particularidade: o grupo, que é exclusivamente feminino, também lê e discute obras de autoras. A atual organizadora do Clube de Leitoras, Olívia Avelar, escritora, professora e articulista de literatura, nos conta um pouco mais sobre o Clube, acompanhe.

1. Como o Clube de Leitoras surgiu?

A idealizadora do Clube, Roseane Tófano, me fez um convite em janeiro de 2022 – montarmos um Clube de Leitura formado somente por mulheres. Aceitei ao convite e me tornei a organizadora do grupo – selecionando as autoras e respectivas obras para serem lidas pelas integrantes. Desde então, já lemos nove autoras nacionais e oito escritoras não brasileiras, dos cinco continentes.

2. Porque a particularidade de ser um clube feminino?

Durante a pandemia, devido ao isolamento social, surgiram muitos clubes do livro on-line, com objetivos e tipos de leitura muito amplos. Eu mesma participei de um, formado por mulheres e homens. Por causa disso, decidimos que um grupo formado só por mulheres definiria melhor os temas durante a discussão das obras, pois buscamos debater assuntos que nos são comuns. Um dos nossos objetivos é, através das trocas e discussões sobre os livros, também criarmos laços de amizade com as mulheres do clube e termos um espaço para debater o que consideremos relevante para as mulheres em geral.

3. Quantas integrantes compõem o clube atualmente?

No último dia 23 de Setembro celebramos nossa primeira Formação Oficial – além da idealizadora e da minha organização, contamos com mais 15 integrantes fixas que ocupam cadeiras numeradas e nomeadas em homenagem ao universo literário. Optamos por esse tipo de organização para, de uma forma simbólica, ressaltarmos que cada uma tem seu lugar e que suas opiniões, presença e companhia durante os encontros são relevantes.

4. Porque prestigiar somente autoras?

Ainda há uma grande diferença entre o alcance de obras escritas por homens e por mulheres. Em geral, autores homens tem mais leitores. Em conversas antes do início do clube, percebemos como nossas estantes tinham muito mais livros de escritores do que de escritoras. As mulheres ainda têm menos acesso à profissão de escritora, devido a muitos aspectos da nossa organização social – menos acesso ao estudo formal, cuidados com a casa e os filhos, por exemplo. Por isso, acreditamos ser importante nos colocarmos nessa posição de leitoras de outras mulheres, para contribuir tanto com a propagação de suas obras, quanto para nossa própria formação enquanto leitoras; queremos formar nossa visão de mundo lendo outras mulheres.

5. Como são feitos os encontros?

Nos encontramos mensalmente, para discutirmos o livro que lemos durante o mês. Os encontros são presenciais, em espaços culturais de Cachoeiro. As discussões duram, em média, duas horas. Faço a moderação de todos os encontros e todas compartilham suas impressões sobre a obra lida e como relacionamos os assuntos dos livros com nossas questões pessoais.

6. É possível fazer parte?

Nosso grupo tem o limite máximo de 15 mulheres, para que todas tenham espaço para falar durante o tempo estipulado do encontro. As cadeiras numeradas foram instituídas para organizar e manter a memória das que passarem pelo Clube. É possível solicitar uma entrevista para se tornar integrante, mas somente quando alguma das 15 cadeiras estiver disponível, ou seja, quando alguma participante atual sair do grupo.

7. Na sua visão, porque a leitura é tão importante para o desenvolvimento humano e das relações interpessoais?

Até onde sabemos, os seres humanos são a única espécie para o qual o mundo parece ser feito de histórias. Muitos autores e autoras já ressaltaram a importância da literatura para ampliação do nosso entendimento do mundo e de nossa própria humanidade. Um leitor vive muitas vidas e experimenta incontáveis situações que não poderia viver na realidade. É uma transmissão de saber e de vivências acumuladas que modifica nossa maneira de ver e agir na sociedade. Principalmente para nós, mulheres, impedidas de aprender a ler ainda hoje em muitas culturas, proibidas de votar por tanto tempo e ainda fora de tantos espaços de poder e de produção de conhecimento em nosso país, exercer nosso direto de acesso à literatura é um ato transformador e revolucionário.

Foto: Luís Felipe Fotógrafo