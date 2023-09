Começam nesta terça (5) as vendas para o show do cantor Nadson o Ferinha

Os ingressos para o show do cantor Nadson começam a ser vendidos nesta terça-feira (5), às 12h, no site e nos pontos de vendas físicos.

Serão disponibilizados três setores para o evento: Setor ‘Cadê seu Namorado Moça’, que será o setor de Área Vip; o setor ‘Oi Balde’, que será o Pista Premium; e o setor Lounge. As reservas poderão ser feitas através do número (28) 99900 8916.

A Label Farra do Ferinha promete sacudir o Sul do Estado e será realizada no Parque de Exposições, no dia 11 de novembro.

Por onde o cantor tem se apresentado, os ingressos estão se esgotando, se tornando um dos mais pedidos por todo o Brasil.

Nadson o Ferinha é uma estrela em ascensão que revolucionou o Arrocha e que tem contagiado a todos no Brasil e ele chega em Cachoeiro com a sua Label criada pelo seu próprio escritório, que na última edição reuniu mais de 40 mil pessoas em Brasilândia no Distrito Federal.

Serviço:

Farra do Ferinha – Nadson o Ferinha

Data: 11 de novembro de 2023

Horário: A partir das 21h

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ponto de Vendas:

Cachoeiro – Oriento Joias (Centro/Perim Center)

Castelo – Tanea Multimarcas

Marataízes – Óticas da Corujinha

Site – www.seutickets.com.br

Valores:

Área Vip – 80,00 (meia) 1º lote

Pista Premium – 40,00 (meia) 1º lote