Como dormir bem pode ajudar a saúde física e mental?

Uma pesquisa realizada pela Vigilantes do Sono trouxe à tona uma realidade dos brasileiros: mais da metade dos cerca de 42 mil brasileiros analisados revelaram estar insatisfeitos de algum modo com a qualidade do sono. Além disso, 48% dos participantes apresentaram sinais de transtorno de ansiedade, enquanto 21% indicaram sintomas de depressão. Esses números chamam a atenção para a relação direta entre a qualidade do sono e a saúde emocional.

Setembro marcou o início da campanha “Saúde em Dia”, promovida pela Unimed Sul Capixaba, uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância dos bons hábitos para prevenir doenças, e o sono saudável é um elemento fundamental para o bem-estar físico e mental, e que frequentemente é negligenciado no dia a dia, segundo a médica cooperada, pneumologista, que atende pacientes com distúrbios do sono, Marília de Abreu Hudson Herkenhoff.

“Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade básica para a manutenção de nossa saúde física e mental. Durante o sono, nosso corpo realiza uma série de processos de recuperação e regeneração que são vitais para o funcionamento adequado do organismo”, completa.

Segundo a médica, dormir bem fortalece o sistema imunológico,pois durante o sono o corpo produz substâncias essenciais que desempenham um papel fundamental na resposta imunológica. Uma noite de sono insuficiente pode comprometer a eficácia desse sistema de defesa, tornando-nos mais suscetíveis a infecções.

Além disso, o sono adequado desempenha um papel importante no controle do peso. A falta de sono está associada a alterações nos hormônios que regulam o apetite, levando a escolhas alimentares menos saudáveis e ao ganho de peso.

A qualidade do sono também está diretamente relacionada ao funcionamento cognitivo. Durante o sono, o cérebro processa informações, consolida a memória e ajuda na resolução de problemas. Dormir bem contribui para uma mente mais alerta e focada.

“Outro aspecto crucial é a melhora do humor. A privação de sono está ligada ao aumento da irritabilidade e da ansiedade. Uma noite de sono pode revigorar e ajudar a manter um equilíbrio emocional saudável”, completa a médica.

Segundo ela, algumas dicas úteis para manter uma boa noite de sono é necessário uma boa higiene do sono como manter um horário regular para dormir, criar um ambiente propício para o sono, evitar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir,evitar alimentos estimulantes e ou bebidas alcoólicas e praticar atividade física.

A Unimed Sul Capixaba deu início à campanha “Saúde em Dia” este mês e ela segue em outubro e novembro também. Além de estimular boas práticas e promoção de saúde, a proposta aborda temas específicos, como o Setembro Verde, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul.