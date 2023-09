Confira as vagas de emprego disponivéis em empresa de mármore de Cachoeiro

A Magban, empresa de mármores e granitos localizada em Cachoeiro, está com processo seletivo aberto para contratação de Analista de Recursos Humanos, Analista de Departamento Pessoal e Assistente de PCP.

Para se candidatar, o candidato a vaga de Analista de RH, precisa ter nível superior com especialização em Gestão de Pessoas ou em andamento e CNH categoria B. Além disso, as atribuições do cargo incluem atividades como:

Recrutar e selecionar profissionais;

Desenvolver avaliação de desempenho;

Administrar relações de trabalho;

Promover ações de treinamento e desenvolvimento;

Definir políticas e procedimentos de gestão de pessoas;

Administrar clima organizacional;

Gerir plano de cargos e salários;

Planejar ações de qualidade de vida e assistência aos funcionários.

Já para o cargo de Analista de DP, o interessado precisa ter, como requisito, curso superior completo em Ciências Contabéis ou áreas afins e experiência comprovada na função. Conhecimento no sistema RM-ToTVS será diferencial. As principais atividades da função são:

Execução de folha de pagamento;

Admissão, demissão, controle de ponto, e-social;

Rotinas de DP.

A vaga de Assistente de PCP, a empresa pede que o candidato tenha experiência comprovada na função, conhecimento de pacote office e habilidades com ferramentas estatísticas.

Quem preencher os requisitos solicitados pelas empresa, pode enviar o currículo com o seu nome e a vaga vaga pretendida para [email protected] ou realizar cadastro no site. No corpo do email, faça um breve resumo sobre sua vida profissional e o arquivo com o seu currículo, deve ser nomeado como “curriculo_nome_sobrenome”.