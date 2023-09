Conselho Municipal de Política Cultural elegerá representantes da sociedade civil

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim convoca os segmentos artísticos-culturais do município para a indicação dos membros representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural de Cachoeiro de Itapemirim durante o biênio 2023/2025.

As inscrições seguem até às 18h do dia 8 de novembro de 2023, e devem ser feitas pelo e-mail: politicacultu[email protected], seguindo todas as orientações contidas ato convocatório 002/2023, disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro.

O protocolo de inscrição também pode ser realizado de forma presencial, no Museu Ferroviário Domingos Lage, de segunda a sexta-feira, das 12h as 18h, com prazo limite idêntico ao estabelecido nas inscrições via e-mail.

Poderão participar representantes dos seguintes segmentos: Literatura; Teatro; Cinema, vídeo e cultura digital; Cultura popular; Música; Artes plásticas, fotografia, artesanato e colecionadores; Arquitetura e Patrimônio histórico; e Dança.

O pleito acontecerá no dia 9 de novembro, às 19h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), localizado na rua Moreira, 235, bairro Independência.

Durante o evento, terão o direito de participar da votação os indivíduos maiores de 16 anos que se autodeclararem como artistas, conforme o segmento que desejam representar, indicando essa escolha na ficha de inscrição. A Semcult ressalta que a ficha de inscrição é única para todos os participantes, sejam eles votantes ou candidatos, e deve ser preenchida e entregue dentro do mesmo prazo.