Corpo em estado de decomposição é encontrado em Mimoso do Sul

O corpo de um homem, ainda não identificado, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na tarde do último domingo (10), na localidade de Mangueira, zona rural de Mimoso do sul.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo tinhas as mãos e os pés amarrados. Moradores da região encontraram o corpo e acionaram a PM.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), onde aguarda identificação.

