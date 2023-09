Corrida do Saneamento: arte, cultura e conscientização ambiental nas escolas

As escolas do ensino infantil de Cachoeiro de Itapemirim que participam do Programa Cuidar Mais neste ano começaram a receber a “Corrida do Saneamento”, jogo de tabuleiro que promove a arte, a cultura e a conscientização ambiental, e que transforma as crianças nas próprias peças da brincadeira. A primeira instituição beneficiada foi a EMEB Eliseu Lofego, em ação realizada no último dia 11.

A programação segue até o dia 22 de setembro e será realizada nas 13 escolas participantes do programa, alcançando um total de 520 alunos. As atividades são acompanhadas pela equipe da BRK e pelo artista cachoeirense Vitor Lendários.

Segundo a coordenadora de comunicação em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, a Corrida do Saneamento é uma atividade pedagógica que tem ajudado a disseminar a cultura do saneamento e ao mesmo tempo contribuído para aproximar as famílias com a temática ambiental. “As crianças têm a oportunidade de utilizar a versão impressa do jogo educativo em casa, reproduzindo o que aprenderam no meio familiar”, destaca.

Ela explica que o jogo de tabuleiro foi pensado para reforçar o conteúdo abordado pelos professores em sala de aula. “Os estudantes são os próprios peões e avançam as casas a cada pergunta respondida corretamente sobre temas como reciclagem, descarte correto do lixo, uso consciente da água e saneamento. Para contribuir com a atividade, são inseridas canções infantis que têm a temática do meio ambiente, que ajudam as crianças a adquirirem novas formas de pensar, provocando a imaginação, o desenvolvimento da sensibilidade e a construção do conhecimento”, ressalta Malena.

O Programa Cuidar Mais na educação infantil será concluído com a Mostra Cultural, que será realizada no dia 21 de outubro, e reunirá alunos, familiares, representantes das escolas e convidados. O evento é marcado por apresentações artísticas e culturais, como dança, teatro e declamação de poesia.

De acordo com a pedagoga da EMEB Eliseu Lofego, Jéssica Rodrigues dos Santos, a Corrida do Saneamento envolveu cerca de 50 alunos da pré-escola. É a primeira vez que a instituição participa das atividades do programa.

“Fizemos um movimento grande na escola e toda sexta-feira passamos a realizar a Sexta-Feira Verde, definindo sempre uma atividade voltada para a questão do meio ambiente. As crianças são muito participativas e acolheram muito bem a iniciativa, mostrando que desde pequenos podem se transformar em propagadores de boas iniciativas”, afirma a pedagoga.

Agora, para marcar o encerramento do programa, a escola se prepara para inaugurar uma horta. “Estamos preparando o canteiro e os responsáveis pelo cultivo serão os próprios alunos. Participar do programa foi muito válido e contribuiu bastante para a conscientização de todos”, avalia Jéssica.

Escolas da Educação Infantil participantes do Programa Cuidar Mais 2023:

EMEB Alberto Sartório

EMEB Eliseu Lofego

EMEB Irmã Margarida

EMEB José Antonio Colombini Egranphonte – Super Creche

EMEB Laurindo Sasso

EMEB Maria das Dores Pinheiro Amaral

EMEB Maria das Graças Felippe

EMEB Monte Alegre

EMEB Sandra Monteiro Vargas Piassi

Colégio Jesus Cristo Rei

Escola Bem-Te-Vi

Escola Adventista

Instituto de Pesquisas Educacionais – IPE

Foto: Divulgação BRK