Crises de ansiedade motivam pausa na carreira de Wesley Safadão

Wesley Safadão precisou fazer uma pausa na agenda de shows devido a “fortes crises de ansiedade que ele vem sentindo”, confirmou a equipe do cantor ao Estadão. No último domingo, 3, a assessoria publicou um comunicado nas redes sociais do artista e anunciou que ele iria se afastar dos palcos “por tempo indeterminado”. A orientação partiu da sua equipe médica.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, diz o comunicado. “Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley”.

Na noite do sábado, dia 2, o cantor se apresentou na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O show faz parte do projeto TBT do Safadão, em que o artista traz no setlist canções que marcaram a sua carreira.

Estadao Conteudo