Cursos gratuitos nas áreas de Informática e Alimentação em São José do Calçado

São José do Calçado está entre as cidades capixabas contempladas pelo Programa da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) Qualificar-ES e está oferecendo 150 vagas em cursos gratuitos e presenciais nas áreas de Informática e Alimentação.

As inscrições para a terceira oferta do Programa Qualifica-ES terminam na próxima

segunda-feira (04). Em todo o Estado, há 8.260 vagas em 58 cursos presenciais

direcionados para diversas áreas.

Em São José do Calçado serão oferecidos os cursos de Comida de Boteco; Informática Intermediária; Word, além de Montagem e Reparo de Computadores. Os cursos estão divididos em dois polos e cada um terá 30 vagas.

As aulas começam a partir do próximo dia 26 de setembro.

Cadastro

Os interessado em fazer um dos cursos oferecisos em São Josés do Calçado devem acessar o site do Programa Qualificar ES , conferir o edital ler e preencher o formulário de cadastro para realizar a inscrição on-line.

A lista de classificados e suplentes será divulgada no dia 19 de setembro.

Matrícula

O período de matrícula será nos dias 21 e 22 de setembro e os candidatos selecionados devem comparecer ao polo onde o curso será realizado com a documentação informada no edital.

Confira os Polos e as vagas do Qualificar-ES em São José do Calçado