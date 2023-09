Dentista de Alegre participa de audiência com Papa Francisco nesta semana

O dentista voluntário da Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança, Marcos Merçon, está em peregrinação a Roma onde participará nesta sexta-feira, 29 de setembro, de uma audiência com o Papa Francisco. A viagem faz parte das comemorações do Jubileu de 40 anos da comunidade.

O encontro com o Santo Padre é o principal momento da peregrinação que traz no roteiro visitas à pontos turísticos de Roma e região. O objetivo é aprofundar as raízes religiosas e culturais que envolvem a Fazenda Esperança.

Criada em 1983 em Guaratinguetá, interior de São Paulo, pelo Frei Hans Stapel, a Fazenda da Esperança é uma entidade filantrópica, reconhecida pela Igreja Católica, que trabalha na recuperação de dependentes químicos. Há 141 unidades da Fazenda Esperança em 22 países. No Espírito Santo, são três unidades: em Serra Colatina e Alegre, a primeira do Estado.

Atualmente, na Unidade Feminina de Alegre, 23 mulheres participam do tratamento gratuito e multidisciplinar que, dura 1 ano.

Voluntário desde a implantação da fazenda no município, em 2010, Marcos conta que fazia parte do Conselho Municipal de Saúde e notou que havia demanda para voluntariar-se. Desde então, oferece tratamento odontológico gratuito às recuperandas.

“Eu comecei ajudando como dentista, mas os dentes são problemas secundários, quando alguém está com a alma tão maltratada”, refletiu. A esposa do dentista, Adriana Merçon, também atua como voluntária na Fazenda Esperança e o casal tem uma filha, Daliana Merçon, 22, que também é dentista.

O convite vindo diretamente do Vaticano causou surpresa e alegria a família. “Em comemoração aos 40 anos da fazenda, o Papa receberá nosso fundador (Frei Hans), e diversos voluntários de todo o mundo que, voluntariamente, atuam nas fazendas e, com muita alegria, fui um desses convidados. Estou honrado!” Expressou.

Criado em um lar católico, Marcos iniciou sua caminhada junto a igreja por influência do bisavô, Aristides Catem, falecido em 1994. Já foi membro da Liga Católica Jesus, Maria e José e membro da Legião de Maria e, atualmente, está concluindo o curso de teologia e está em formação e discernimento para uma futura Ordenação ao Diacoato Permanente pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre.

“Esse momento é inacreditável! Nunca imaginei que conheceria o Papa. Receber esse convite mexeu com toda minha família. Me sinto muito recompensado e honrado por representar a Fazenda Esperança, mas principalmente por poder mostrar que, mesmo com tantas limitações, pude transmitir, nesses anos de voluntariado, valores de solidariedade, bondade, empatia, serenidade e, não julgar ‘ao próximo’. Esses e tantos outros valores cristãos aprendi com meu bisavô. Espero inspirar mais pessoas”, comenta.

A audiência com o Papa Francisco será no Palácio Apostólico, no Vaticano, às 10 horas pelo horário de Roma, 05 horas no Brasil. Cerca de 1.000 participam da peregrinação.