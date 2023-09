Dentista de Alegre viaja neste sábado (23) para encontro com o Papa Francisco

O dentista da cidade de Alegre, Marcos Merçon, é voluntário na Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança, que oferece tratamento gratuito para dependentes químicos. Ele embarca para Europa neste sábado (23), com a atual responsável pela unidade, Melina Castellace, para um encontro com o Papa Francisco, que será realizado no Vaticano, no próximo dia 29, em celebração aos 40 anos do projeto administrado pela Igreja Católica.

A Fazenda Esperança foi criada pelo Frei alemão, Hans Stapel, em 1983, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Está presente hoje em 22 países, com 141 unidades, sendo 93 no Brasil.

O Espírito Santo conta com o trabalho da Fazenda Esperança na Serra, em Colatina e com a unidade feminina em Alegre, a primeira do Estado, inaugurada em 2010. Atualmente, 23 mulheres participam do tratamento gratuito e multidisciplinar, que tem 12 meses de duração.

Durante o período na comunidade, elas têm acompanhamento médico e psicológico, participam de atividades terapêuticas, além de contarem com todo amplo suporte para uma ressocialização saudável.

O dentista conta que fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, na época da implantação da Fazenda Esperança em Alegre e pôde acompanhar de perto esse início. Ele percebeu que havia demanda para se voluntariar e ofereceu tratamento odontológico em seu consultório para as primeiras mulheres acolhidas.

Ele fala de maneira emocionada que se sensibilizou ao notar que aquelas mulheres também precisavam de outros tipos de suporte e que poderia se dedicar a fazer mais. Assim, passou a coordenar as atividades voltadas para a espiritualidade, que são realizadas semanalmente e tem papel fundamental no processo de recuperação. Ele chegou a ser vice-presidente e hoje coordena a catequese na Fazenda Esperança.

“De forma geral, essas mulheres são acolhidas na comunidade quando todas as outras portas se fecharam. Chegam destruídas fisicamente, moralmente, emocionalmente. Eu comecei ajudando como dentista, mas os dentes são problemas secundários, quando alguém está com a alma tão maltratada”, refletiu.

A esposa do dentista, Adriana Merçon, também atua como voluntária na Fazenda Esperança e o casal tem uma filha, Daliana Merçon, 22, que também é dentista.

Para Merçon, colaborar na reconstrução de vidas tão machucadas é semelhante ao papel de um pai, que pode se sentir recompensado com os êxitos ou sentir o peso dos fracassos e das recaídas, mas que precisa estar ali, não para julgar, mas para apoiar.

“Essas moças precisam de uma referência de amor, de cuidado, de acolhimento. Elas chegam em situação de muito abandono. Muitas delas perderam todas as suas referências ou mesmo nunca tiveram boas referências. Com problemas na família, na sociedade, na Justiça. De forma geral, todo ser humano está propenso ao erro. Uma única decisão errada pode comprometer o rumo da vida toda. É fácil as pessoas perderem seu chão, principalmente, por causa da dependência. Mas eu também acredito que todo mundo pode reencontrar o caminho certo e dar a volta por cima”, comentou.

Ele foi criado na Igreja Católica, está concluindo o curso de Teologia e assumindo o compromisso de se tornar diácono permanente, na Paróquia Nossa Senhora da Penha, a Igreja Matriz de Alegre.

Ele lamenta que as estatísticas de recuperação dos dependentes químicos ainda sejam tão baixas. Segundo Merçon, só duas em cada 10 pessoas que iniciam um tratamento conseguem restabelecer uma vida saudável e funcional.

“Muitas delas mal conseguem completar os três primeiros meses de tratamento. O que a gente pode fazer é plantar uma semente boa, por mais que a terra esteja seca. É aí que entra a Fé, a atitude de amor. A gente nunca deixa de vislumbrar cada uma dessas mulheres recuperando a dignidade. Nosso trabalho de acolher, de cuidar, de dar carinho e amor é uma forma mínima de retribuir àquilo que recebemos gratuitamente de Deus”, reconheceu.

Programação

Diácono Anselmo, Padre Wosley e Padre Enildo e Marcos Merçon. Foto: Arquivo Pessoal.

A viagem incluirá uma programação, onde os representantes da Fazenda Esperança visitarão os principais pontos turísticos do catolicismo, em Roma.

A audiência com o Papa Francisco será no Palácio Apostólico, no Vaticano, construído por Nicolau V, papa de 1447 a 1455. É nesse pátio que costumam ser recebidas as visitas oficiais de chefes de Estado e embaixadores.

Sobre a oportunidade de conhecer pessoalmente o sumo pontífice da Igreja Católica, ele não esconde a emoção, assim como fez questão de reiterar a gratidão que tem pelas referências que o acompanham desde a infância.

Ele se emociona de novo ao mencionar os exemplos do bisavô, Aristides Catem, falecido no dia da final da Copa de 94.

Convite para audiência no Palácio Apostólico.

“Esse momento que estou vivendo é sobrenatural. Nunca imaginei que pudesse conhecer o Papa. Receber esse convite mexeu com toda minha família. Minha mãe e avó são ministras da Eucaristia. Me sinto muito recompensado e honrado por representar a Fazenda Esperança, mas principalmente, por poder de alguma forma, ao longo desses anos, com minhas limitações, transmitir um pouco dos valores de bondade, de serenidade, de empatia, de não-julgamento e tantos outros valores cristãos que aprendi com o meu bisavô e que orientam o meu coração nos dias de desânimo e que me ajudam a ajudar às pessoas a não desanimarem”, agradeceu.

Parceiros

Nesse processo difícil que é a transformação de vidas, ele relembra a importância de parceiros como o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o Tribunal de Justiça, a Paróquia Nossa Senhora da Penha, empresários e comerciantes da cidade, assim como a Prefeitura Municipal Alegre.

Ele convida, recomenda e incentiva que mais pessoas da cidade se tornem voluntárias.

“Espero que essa celebração traga visibilidade para a Fazenda Esperança, para que tenhamos um alcance maior. Para que mais gente conheça o trabalho que é feito. Todo mundo pode colaborar de alguma maneira, basta conhecer o trabalho e ser absorvido pelo chamado de ajudar o próximo”, finalizou.