Em show no ES, Daniel recebe Fabiano Juffu e elogia o cachoeirense

O cantor cachoeirense e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu, se encontrou com o cantor Daniel na última quinta-feira (21), durante um show em Vitória.

“Tive a satisfação de estar com o compositor Bruno Caliman e Cesar Lomos, que é um grande amigo e um dos maiores compositores e produtores do Brasil. Daniel é um dos cantores que faço homenagens em meus shows. Foi nosso primeiro encontro, para minha surpresa ao entrar no camarim ele já disse: ‘te conheço rapaz!’”, contou Fabiano.

A conversa entre os dois rendeu. “Foram quase 30 minutos em um papo muito descontraído. Conversamos sobre nossos projetos e carreira. E com toda certeza, virá algo muito especial para todos os nossos fãs em breve! Aguardem…”, continuou.

Emocionado com o encontro, Juffu agradeceu ao cantor pela recepção. “Que honra ser recebido pelo Daniel. Sou muito fã e fiquei emocionado demais”, contou Juffu.

“Em meus 23 anos de carreira, Daniel sempre foi, para mim, uma grande referência como artista e ser humano. Sua generosidade e humildade fazem de você um artista tão querido por todos”, completou.

Daniel retribuiu o carinho, rasgou elogios a Fabiano e mandou um recado para os cachoeirenses. “Parabéns pela sua história e que possamos nos encontrar no palco. Um beijo Cachoeiro de Itapemirim! Quem sabe uma hora a gente não aparece por aí para matar um pouco da saudade”, disse o artista.

Ao final do encontro, Fabiano Juffu foi presenteado pelo Daniel com um chapéu e um DVD.

Confira o vídeo do encontro!