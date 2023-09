Escola promove artesanato como opção de geração de renda para alunos EJA

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Pedro de Alcântara Galveas, localizada em Dores do Rio Preto, participaram de uma oficina de artesanato promovida pelo Programa de Incentivo ao Potencial Artístico e Tecnológico (PIPAT).

O principal objetivo dessa ação foi proporcionar aos estudantes a descoberta das opções do artesanato de baixo custo, incentivando o desenvolvimento de habilidades criativas e talentos artísticos.

A professora da disciplina de Arte, Simone Fagundes, uma das responsáveis pela iniciativa, , realizada na última sexta-feira (22), frisou que a atividade teve um foco importante na conscientização sobre valores fundamentais, como o respeito ao outro, o trabalho em equipe, a disciplina e a organização. Além disso, ressaltou a possibilidade de geração de renda por meio da arte.

Ela acrescentou ainda que os alunos demonstraram grande entusiasmo durante a oficina, engajando-se ativamente em todas as etapas, desde a escolha dos projetos de artesanato até a finalização com detalhes cuidadosamente trabalhados.

“A atividade proporcionou uma experiência de aprendizado prática e empoderadora, incentivando os estudantes a explorarem seu potencial criativo e a considerarem novas perspectivas de futuro, tanto pessoal quanto profissional”, disse Simone Fagundes.

A coordenadora do PIPAT, Danielly Biundini, enfatizou a importância de aproveitar as potencialidades e oportunidades ofertadas pela região turística em que a escola está inserida.

“Por morarmos em uma região turística, busco sempre trabalhar e orientar os alunos sobre as potencialidades e oportunidades que a nossa região oferece, por meio de oficinas que visam ao empreendedorismo local”, contou.

