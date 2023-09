Vice Marcelo Paizante entra como favorito na disputa em Dores do Rio Preto

Com a proximidade do ano eleitoral, a maioria das cidades já se mobiliza para debater, especular e indicar os prováveis candidatos às prefeituras municipais. Em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, o atual vice Marcelo Paizante (Podemos), desponta com favoritismo entre os prováveis pré-candidatos.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho (Cidadania), está no fim de seu segundo mandato e se aproxima do último ano da gestão confirmando sua boa popularidade entre o eleitorado.

Com uma teórica aprovação entre os eleitores, imagina-se que o candidato apoiado por Ninho nas próximas eleições municipais surgirá com uma vantagem e tanto na disputa pelo Executivo do município. Mas, nem tudo é tão simples no jogo de xadrez da política e só em maio as convenções partidárias vão definir de fato as candidaturas.

LEIA TAMBÉM: Leilão de carros, tratores e maquinários agrícolas em Dores do Rio Preto

Prefeito Ninho e vice Marcelo Paizante. Foto: Arquivo Pessoal

“Não tem como prever as estratégias da oposição. A decisão de quem vai se candidatar será tomada mesmo em conjunto, com o grupo. Mas o nome que tem o meu apoio desde já é o de Marcelo, sem dúvida”, disse o prefeito.

Nas eleições passadas, Ninho e Marcelo compuseram uma coligação entre Cidadania, PSB e Podemos, que também elegeu cinco dos nove parlamentares que compõem a Câmara local.

O vice-prefeito preferiu não se manifestar formalmente a respeito da disputa, mas agradeceu pela confiança de Ninho e disse estar à disposição da população e do seu grupo político, para dar continuidade ao legado do atual prefeito.

LEIA TAMBÉM: Festa de Dores começa hoje (15) e terá show de Maiara e Maraísa

Outro nome que surge como possibilidade no grupo da situação é do ex-vereador Thiago Pessoti, que ganhou as eleições em 2016 com 262 votos, pelo PDT.

Oposição

Fontes locais especulam sobre supostas candidaturas de opositores da gestão, como o vereador Bruno da Saúde (Republicanos) e Nelsinho Brisa.

Além disso, há rumores de movimentações na capital, para que um candidato do PSB, do governador Renato Casagrande, seja o candidato a prefeito na cidade. Nesse caso, os nomes cogitados são dos vereadores Marlon Lourenço (PSB) e Jefinho (PSB), que hoje são oposição ao Prefeito.

Por essas e outras razões, é quase certo que a coligação de 2020 não se mantenha para 2024.

Por enquanto, o que se sabe é que o futuro prefeito encontrará um município equilibrado e em crescimento. A cidade capixaba de acesso ao Pico da Bandeira, tem se destacado no Turismo, no agro Turismo, na produção de cafés especiais e azeite de oliva. Além das já consolidadas culturas do Leite e do milho.

Acompanhe os bastidores da Política no portal AQUINOTICIAS.COM e entenda todo panorama que levará até às eleições de 2024 na região do Caparaó.