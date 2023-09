Estopinha, 1ª ‘influencer pet’, é liberada para voltar para casa por veterinário

Alexandre Rossi, tutor da cadela Estopinha, usou o Instagram para atualizar o estado de saúde de sua pet na tarde deste domingo (17). A cachorrinha, que tem 14 anos e já é considerada idosa, estava internada após complicações por uma infecção na unha.

“Estopinha foi liberada para ir pra casa desde que voltasse duas vezes por dia para o hospital veterinário para receber o antibiótico intravenoso e fazer os exames. As demais medicações eu mesmo vou aplicar e monitorar todos os principais parâmetros”, escreveu Rossi.

E concluiu: “O quadro continua grave, mas vou poder dar para ela o conforto do lar. A família está feliz de estar reunida de novo.”

Rossi ainda publicou um vídeo mostrando Estopinha “dormindo na caminha preferida depois de ter bebido água, feito xixi e mostrado um grande apetite”.

Ele adotou Estopinha em 2009, depois que duas famílias devolveram a cadelinha por ser muito agitada. Por isso, ele ficou com a cachorra para mostrar que era possível cuidar de bichinhos mais “arteiros”, compartilhando diversos de seus momentos nas redes sociais.

Tempos depois, a cadela foi considerada como uma das primeiras “influenciadoras digitais” pets do Brasil.

Estadao Conteudo

