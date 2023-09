Estopinha: tutor de 1ª pet influencer do Brasil diz que cadela terá “dia decisivo”

O veterinário Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, tutor da cadela Estopinha, atualizou o estado de saúde da primeira pet influencer do Brasil nesta sexta-feira, 15. Segundo ele, Estopinha terá um “dia decisivo” para a evolução do tratamento.

Ela teve uma complicação após uma infecção nas unhas e, segundo Alexandre, está internada. “Hoje vai ser um dia muito decisivo para ver se ela consegue regenerar células sanguíneas”, comentou Alexandre durante uma participação no Encontro com Patrícia Poeta, programa da Rede Globo em que possui um quadro sobre pets.

O veterinário também destacou pontos positivos na recuperação de Estopinha. “Ela está com uma equipe super competente cuidando dela, já fiquei sabendo que ela comeu e bebeu água. Ela está se sentindo melhor”, afirmou.

Mais tarde, o perfil da pet no Instagram postou um vídeo mostrando que Estopinha já estava mais animada, passeando e “clinicamente bem”.

Alexandre se emocionou ao dizer que está com o “coração na mão” após o adoecimento da cadelinha. Ele a adotou em 2009 depois que duas famílias a devolveram por ser “muito agitada”.

Estopinha tem 14 anos e já é considerada idosa, mas o veterinário afirma que possui esperanças de melhora. “Ela já me deu vários sustos”, contou ele ao falar sobre a internação.

Estadao Conteudo

