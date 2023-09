Feira de Negócios e Agroturismo impulsiona o desenvolvimento empresarial 

A temática do empreendedorismo vem unindo interesses e ganhado cada vez mais destaque na atualidade. Pensando nisso que a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI) promove a Feira de Negócios e Agroturismo 2023 e XVII Semana do Comércio e do Empreendedor no município. O evento começa nesta quarta-feira (27) e segue até sábado (30), no novo galpão montado no Parque de Exposições do município.

Comemorando 90 anos de serviços prestados para o desenvolvimento econômico e social do município e congregando diversas instituições fomentadoras de desenvolvimento empresarial e mais de dois mil associados, a ACISCI promete oferecer no evento uma variada programação de cursos, oficinas e palestras, visando atender às demandas e necessidades do público capixaba, bem como fomentar o desenvolvimento dos negócios locais.

Com o objetivo claro de desenvolver o empreendedorismo na região, o evento é uma chance de aproximar clientes e empresas. O contato direto dos empreendedores do Sul capixaba com o consumidor final potencializa a chance de novas oportunidades de negócios, promovendo os produtos e serviços, além da divulgação da imagem da empresa, conferindo visibilidade aos negócios e valorizando os produtos locais.

O espaço também confere uma oportunidade para as startups, que terão um cenário ideal para apresentar suas inovações e conhecimentos aos demais empresários do município. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), grande incentivador do desenvolvimento das cidades capixabas e dos empreendedores locais, marca presença no encontro.

O banco capixaba apoia o evento e conta com um estande na feira, onde a equipe de Negócios estará presente para apresentar as linhas de crédito para empreendedores e fornecer todas as informações e suporte necessários aos interessados em oportunidades de negócios. O gerente Comercial e de Relacionamento do banco, Ezequiel Nascimento, explica a importância da presença da instituição na feira.

“O Bandes exerce papel fundamental como parceiro dos negócios e empreendimentos que visam ao desenvolvimento da economia capixaba. A Feira de Negócios de Cachoeiro é uma excelente oportunidade de networking entre empresários e consumidores finais. Nossa equipe estará à disposição dos empreendedores cachoeirenses, neste evento, ouvindo as demandas e apresentando nossos produtos e programas, aliando o que há de solução às expectativas do mercado. Atuamos com vistas a estruturar o melhor apoio possível aos negócios capixabas”, reforça Ezequiel Nascimento.

Serviço

Feira de Negócios de Cachoeiro

Data: 26/09 (quarta-feira) a 30/09 (sábado)

Endereço: Parque de Exposições, Cachoeiro de Itapemirim