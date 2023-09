Festa da primavera anima os idosos do Lar Adelson Rebello Moreira

Os idosos do Lar Adelson Rebello Moreira, instituição que faz parte do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, tiveram uma tarde para lá de animada na última terça-feira (26).

Alunos do Colégio Cristo Rei, de Cachoeiro, foram até o abrigo para levar alegria e diversão para os idosos.

A iniciativa foi feita para comemorar a chegada da primavera, estação que começou no último fim de semana.

De acordo com a gerente do Lar, Cintia Melo, os estudantes fizeram uma apresentação de dança que deixou os idosos encantados.

Durante o evento, teve também cardápio especial com batata frita, bolos, refrigerantes, sucos, salada de frutas e gelatina.

“Esse ano decidimos comemorar o início da primavera, essa estação tão bela das flores, no intuito de florescer ainda mas alegria na vida de nossos idosos, tendo em vista que a pessoa idosa sabe admirar o belo da natureza. Foi uma tarde memorável”, contou a gerente.

