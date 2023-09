Filha de Juliano Cazarré retorna à UTI após febre e dificuldade respiratória

Maria Guilhermina, a filha caçula de Juliano Cazarré, precisou retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UIT) no domingo, 10, após sentir febre e dificuldade respiratória. A informação foi compartilhada pela mulher do ator, Leticia Cazarré, que explicou que a bebê de um ano passou mal durante a madrugada de sábado para domingo. O casal chamou uma ambulância, que levou a menina ao hospital.

“Ela não passou bem à noite, minha mãe ficou um tempo com ela de madrugada e de manhã ela acordou com febre e muito esforço respiratório. Estamos esperando a ambulância que vem avaliar se ela deve ir para o hospital”, escreveu Leticia.

Depois, ela compartilhou imagens da criança na ambulância, a caminho do hospital. “Rumo à UTI pela sétima ou oitavo vez… perdi a conta”, disse.

Já no final do domingo, Leticia divulgou um vídeo brincando com a filha, indicando que o estado de saúde dela havia progredido: “Guilhermina, quem está melhorando já? Quem queria só passear na UTI? Você está boa agora, minha filha?”

Maria Guilhermina nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.

Recentemente, Juliano Cazarré e a mulher, que já são pais de cinco crianças, anunciaram que terão mais um filho. “Agora somos oito”, revelou o casal nas redes sociais.

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, que completou um ano de vida em junho.

Estadao Conteudo