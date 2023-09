Gota, Pó e Poeira conquista mais sete prêmios em Minas Gerais

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, recebeu sete prêmios no VII Festival Internacional de Teatro de Araçuaí (Festa), em Minas Gerias, com o espetáculo “Os Sacrilégios do Amor”. O evento aconteceu durante o feriado de 7 de setembro, entre os dias 6 e 10, e contou com a presença de grupos de várias partes do Brasil.

Com o espetáculo “Os Sacrilégios do Amor”, o grupo teatral de Guaçuí recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo geral do festival, além de Melhor Sonoplastia, Dramaturgia, Direção (com Ribamar Ribeiro), melhor atriz (Neuza de Souza), atriz coadjuvante (Aline Saraiva) e figurino. Ainda teve indicações para Melhor Atriz Coadjuvante (Eliane Correia) e Cenografia.

O Gota, Pó e Poeira também apresentou, durante o festival, o espetáculo “Para sempre Rapunzel”, também recebendo duas indicações de prêmios. A atriz Eliane Correia também foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Trilha Sonora. A cerimônia de premiação ocorreu no domingo (10), no Centro Cultural Luz da Lua.

O diretor do grupo, Carlos Ola, recebendo um dos trofèus conquistados pelo grupo (Foto Divulgação).

O diretor do grupo, Carlos Ola, destaca e agradece o trabalho realizado pela organização do festival. Segundo ele, o evento foi muito importante pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pelo Gota, Pó e Poeira. “O festival foi extremamente importante para o grupo, pelo reconhecimento do espetáculo ‘Os Sacrilégios do Amor’, tanto pelos avaliadores da Mostra, como pelo acolhimento do público”, destaca.

E lembra que acontece no momento em que o grupo faz aniversário, sendo um momento de comemorar pelo trabalho realizado até aqui. “Isso ocorre no momento em que o grupo completa 40 anos de atividades, sendo um grande presente de comemoração”, conclui.