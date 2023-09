Helen Ganzarolli relembra relação com o apresentador Gugu Liberato

Quatro anos após a morte de Gugu, Helen Ganzarolli falou sobre sua relação com o apresentador em entrevista a Celso Portiolli. A apresentadora deu detalhes de como conheceu o comunicador ao podcast PodC.

Helen também negou que tenha vivido um romance com Gugu. “Eu tinha 20 anos, estava dançando, o Gugu sentado e olhando. E eu com muita vergonha. Magrinha, foi minha primeira aparição. E o Sabadão Sertanejo era muito sucesso”, explicou.

Segundo a apresentadora, foi depois dessa primeira aparição que ela passou a frequentar a atração, “Quando acabou o programa, ele falou que me queria de novo. Que eu era muito linda e sensual, mas tinha um negócio de menina”.

Por fim, Helen disse: “Nunca namorei o Gugu, nunca fiquei, mas não gosto de expor as nossas festas, as nossas histórias, são particulares”.

Estadão Conteúdo

