Helicóptero da Notaer auxilia PM na captura de suspeito de roubo no ES

Um suspeito em fuga de moto com restrição de furto e roubo seguia por vias do município da Serra, na região da Grande Vitória, na última quinta-feira (7).

Após perseguição realizada pelas guarnições da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (Feu Rosa), o suspeito abandonou o veículo e se refugiou em uma área de mata na região de Manguinhos.

Acionado para apoiar a ocorrência o NOTAER realizou buscas na area de mata que estava cercada pelas guarnições, quando a tripulação do HARPIA 06 localizou o suspeito escondido embaixo de um arbusto.

Através da coordenação entre NOTAER e as equipes da PMES, os policiais conseguiram efetuar a captura do criminoso, encerrando com sucesso a ocorrência.

