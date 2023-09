Homem é contido por vizinhos após agredir companheira em Guaçuí

Um homem de 53 anos foi autuado em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), após ser contido por vizinhos por agredir a companheira na noite anterior, durante uma briga na residência no casal, em Guaçuí. Foram os próprios vizinhos que acionaram a polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h, no bairro do Norte. Após as denúncias, os militares foram até o local e encontraram várias pessoas na rua e a vítima gritando. Ela contou que tinha sido agredida fisicamente pelo companheiro.

Ainda, segundo a PM, a vítima disse que sua filha de 7 anos presenciou a briga e também foi agredida pelo homem, que estava no interior no imóvel e com ferimento na mão. Ele contou que tinha sido agredido com facão pelos vizinhos.

Aos policiais, o homem contou que tinha ido com a companheira até um bar, quando começaram a discutir. A briga aconteceu na frente da filha da vítima, de apenas 7 anos. Depois de um tempo, foram para casa e a discussão seguiu, e os vizinhos invadiram a casa.

Na Delegacia, a vítima contou que estava em um relacionamento com o suspeito há ano. Eles têm uma filha de três meses. No início de setembro, eles romperam o relacionamento. Dias depois, ele a procurou e eles retomaram. A vítima contou que o rompimento teria ocorrido por conta das constantes brigas do casal e das agressões psicológicas e físicas sofridas, principalmente, durante a gravidez.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria contra a mulher. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.