Homem é preso após fingir ser o ator Chay Suede para fraudar banco

Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (12), em Salvador, na Bahia, após tentar usar os dados do ator Chay Suede para aplicar um golpe em um banco. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo a delegada responsável pelo caso, Marita Souza, o homem abriu uma conta bancário usando um documento falso com os dados do artista e conseguiu um limite alto no cartão de crédito e no cheque especial.

Em seguida, ele tentou realizar uma transferência pix de R$ 1 mil para outra conta. A movimentação, no entanto, foi considerada atípica e bloqueada pelo banco.

Com isso, o homem foi a uma agência do Banco Regional de Brasília (BRB) para tentar desbloquear a conta. Nesse momento, funcionários desconfiaram do crime ao compararem a foto enviado ao aplicativo do banco com a pessoa presente no local.

A Polícia Militar foi acionada e se direcionou à instituição, localizada na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana. O homem foi preso e levado para a Delegacia Territorial da Pituba, onde foi autuado por estelionato e falsidade ideológica. Ele passará por uma audiência de custódia.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Marita Souza ainda esclareceu que a polícia agora procura pela pessoa responsável pela falsificação dos documentos usados pelo homem. O indivíduo já foi descoberta pelas autoridades, mas ainda precisa ser localizado.

Ela também explicou que os dados da conta para qual o homem tentou transferir o pix também foram registrados, mas a polícia investiga se esses dados também são falsos ou se pertencem a uma terceira pessoa envolvida na operação.

Estadao Conteudo