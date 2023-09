Homem é preso com drogas e dinheiro pela PM em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar (PM) prendeu na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 9h45, um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Grota, em Atílio Vivácqua.

De acordo com informações da PM, a equipe fazia patrulhamento no bairro quando foi informada por um popular de que um homem estava em uma moto transportando uma encomenda de drogas que saiu de Cachoeiro de Itapemirim e estava para ser entregue na cidade.

Diante dos fatos, a polícia intensificou o patrulhamento e visualizou o suspeito na rua Francisco Cúrcio em uma moto Honda CG Titan KS de cor preta. Ao ver os policiais, ele apresentou nervosismo e realizou frenagem brusca.

Ao ser questionado sobre a origem e destino do material, o suspeito ficou em silêncio. Com ele, foram localizados uma média quantidade de maconha e R$ 106,00 em espécie. O homem não possui CNH e a motocicleta se encontra com o documento atrasado.

A moto foi removida e encaminhada para o pátio do Detran. Já o homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para devidas providências.