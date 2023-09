Homem morre esfaqueado após se envolver em briga com pai e filho em padaria

Um homem de 46 anos morreu após se envolver em uma briga com um pai e um filho em uma padaria na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi esfaqueado após efetuar disparos de arma de fogo contra os dois. O mais jovem foi atingido e socorrido para um hospital da região.

O caso, que ocorreu na manhã de quinta-feira (21), foi marcado também pelo atropelamento de um enfermeiro que socorria o autor dos disparos. A motorista disse à polícia que achou que se tratava de um assalto e, ao tentar fugir do local, teria perdido o controle do veículo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Púbica (SSP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na padaria às 8h. O estabelecimento fica localizado na Rua Francisco da Cruz Mellão.

No local, os agentes encontraram um homem de 30 anos ferido por disparo de arma de fogo. Ao lado dele, estava o pai, de 61 anos, que disse aos policiais que conversava com o filho sobre um advogado quando o autor dos disparos se envolveu no assunto.

O suspeito teria ameaçado pai e filho e atirou contra o mais novo, que foi levado ao Pronto Socorro Campo Limpo, onde ficou internado.

A secretaria afirmou que, após o disparo, o pai disse que o atirador teria quebrado uma porta de vidro do estabelecimento e cortado o pescoço nos estilhaços de forma acidental. Após análise de imagens de câmeras de segurança, os policiais constataram, porém, que o atirador foi esfaqueado pelo pai do homem baleado.

“Mesmo ferido, o homem entrou em seu carro e fugiu”, disse a pasta. O autor dos disparos bateu em outro veículo a poucas quadras da padaria. Nesse momento, um enfermeiro que passava pelo local, vendo o acidente, parou para socorrê-lo, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Enquanto realizava o atendimento, o enfermeiro ainda foi atropelado. “A motorista que atropelou o enfermeiro disse acreditar que se tratava de um assalto e, na tentativa de fugir, acabou atingindo-o. Ele ficou levemente ferido e decidiu não representar criminalmente contra ela”, disse a pasta.

A secretaria afirmou que, após análise de imagens de câmeras de segurança, “a autoridade policial verificou que o rapaz baleado foi quem iniciou as agressões, ao contrário do informado por seu pai”. “Posteriormente, após as agressões, o homem de 46 anos saca a arma e atira”, disse.

“O homem de 61 anos foi conduzido à delegacia, onde não deu muitos detalhes do ocorrido”, afirmou, Ele foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), que solicitou perícia do local.

Estadao Conteudo