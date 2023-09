Homem que praticava roubos em Bom Jesus do Norte é preso

Na noite do último domingo (17), um carro que era usado por homem para diversos roubos foi encontrado no bairro Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), duas vítimas ao informarem sobre o roubo, davam as características de um homem em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca.

A PM informou que durante um patrulhamento na região, o suspeito e o veículo foram encontrados. As as vítimas fizeram o reconhecimento do homem que, em uma rápida vistoria no sistema prisional, foi constatado possuir um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, e diversas passagens, incluindo latrocínio e associação criminosa.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Civil de Alegre para providências.