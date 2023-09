Incêndio atinge andar do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo

Um incêndio atingiu o sétimo andar do Hospital Sírio-Libanês, no Itaim Bibi, na zona oeste da cidade de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 18. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas e o fogo já foi extinto.

A corporação acrescenta que as causas do acidente que atingiu a unidade localizada na Rua Joaquim Floriano, 533, ainda estão sendo investigadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis viaturas prestaram atendimento no local.

Em nota, o Hospital Sírio-Libanês informou que os atendimentos estão sendo remanejados por causa do incêndio.

“A unidade ambulatorial, que atende pacientes-dia, ficará fechada na data desta segunda-feira, e todos os agendamentos estão sendo remanejados. As causas dessa intercorrência ainda estão sendo investigadas”, disse o hospital.

Estadao Conteudo