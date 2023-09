Inédito! Sesc Glória será palco de Concerto Acessível a pessoas surdas

O Sesc Glória, em Vitória, receberá uma apresentação inédita na próxima terça-feira, dia 26. A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) levará o “Concerto Acessível” a pessoas surdas ao Teatro Virgínia Tamanini. A apresentação contará com a Banda Sinfônica da Fames (Basf) e será realizada às 20 horas. O regente convidado é o professor Paulo Eduardo de Almeida.

O “Concerto Acessível” pretende construir um repertório que potencializa a relação vibrotátil, tátil e visual, podendo ser sentido, apreciado e vivido pelas pessoas surdas. “Ao contrário do que se estabeleceu historicamente, a pessoa surda não é inapta ao saber e fazer música. Se ela não ouve, isso indica que as proposições musicais apresentadas a ela precisam ir além do som”, explica a professora Ana Carolina Martins, presidente do Núcleo de Acessibilidade Educacional e Permanência (Naep) da Fames.

As adaptações da apresentação vão permitir uma nova experiência de percepção da música para todo o público, como nivelamento de palco, escolha do repertório, recursos táteis, cantora sinalizante, tradutor de libras e composição inédita e adaptada pelo professor do Departamento de Sopros e Percussão da Fames, Daniel Moreira.

Os ingressos já estão à venda na plataforma online e custam R$ 20,00 (inteira), R$ 12,00 (conveniado e empresário do comércio) e R$ 10,00 (meia-entrada, meia-entrada solidária + 1kg de alimento não perecível, credencial Sesc).

Concerto Acessível

Data: terça-feira, 26 de setembro

Local: Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro de Vitória

Horário: 20 horas

Classificação: livre

Duração: 120 minutos

