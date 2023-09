Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Aracruz seguem até dia 10

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de um novo Concurso Público. São oferecidas 73 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. As inscrições terão início no dia 10 de agosto e serão encerradas em 10 de setembro, através do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDECAP).

ACESSE AQUI O EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023

A oportunidade de nível fundamental é para motorista de transporte escolar. Já os cargos de níveis médio e técnico são para auxiliar de biblioteca, assistente de turno, auxiliar de professor da educação básica, assistente de turno (educação indígena), auxiliar de biblioteca (educação indígena), auxiliar de professor da educação básica (educação indígena), motorista de transporte escolar (educação indígena), agente administrativo (educação indígena).

Os cargos de nível superior são para assistente social, biblioteconomista, biólogo, economista, fiscal de meio ambiente, médico veterinário, psicólogo, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental (anos iniciais), professor de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ciências, geografia, história, arte, educação física, professor de educação especial e professor de suporte pedagógico.

A taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível fundamental, de R$ 65 para os de nível médio, e de R$ 85 para nível superior. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, doadores de medula óssea, dentre outros, podem solicitar a isenção da taxa, nos dias 10 e 11 de agosto.

As provas acontecem no dia 22 de outubro e a divulgação do resultado final está prevista para o mês de dezembro.

“A realização de concursos públicos é prioridade em Aracruz. Este ano já tivemos um concurso público, com diversas vagas para Agente Administrativo, Agente de Proteção de Defesa Civil, Agente de Trânsito, Oficial de Controle Animal, Técnico de Informática e Técnico de Agrimensura. Dessa forma, fortalecemos ainda mais o serviço público e aumentamos o quadro de servidores efetivos na administração”, disse o prefeito Dr. Coutinho.